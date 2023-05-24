إدارة بريست ترفض تمديد عقد بلقبلة

رشحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، لمغادرة ناديه بريست، مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن مدرب بريست إيريك روي، والمدير الرياضي، جيورجي لورانزي، رسما خارطة الطريق الخاصة بالموسم المقبل، والتي لن يكون ضمنها لاعب الخضر.

وفي هذا الصدد، أشار الصحيفة الفرنسية بأن المدرب والمدير الرياضي، التقيا بعد ضمان البقاء رسميا في الليغ1، لحسم ملفات اللاعبين المنتهية عقودهم، وتم الاتفاق على عدم تمديد عقد بلقبلة، المنتهي جوان الداخل.

جدير بالذكر، أن الدولي الجزائري، يلعب في بريست، منذ صيف 2018، وكان لاعبو الفريق قد طالبوا من مسؤولي النادي ضرورة إبقاءه لمواسم أخرى، على هامش احتفالات ضمان البقاء الأحد الماضي، إلا أن الإدارة كان لها رأي آخر.