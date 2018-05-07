إدارة بريمن تؤجل الفصل في مستقبل بلفوضيل إلى نهاية الموسم

رفضت إدارة فيردر بريمن الألماني، تحديد موقفها بخصوص وضعية، الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.

ونقل موقع “ديش توب” الألماني، تصريحات المدير الرياضي للفريق، فران بومان أين قال: “لن أعلّق على وضعية بلفوضيل قبل نهاية الموسم”.

وأضاف: “إدارة الفريق ستتخد قرارها بخصوص مصير بلفوضيل مع بريمن، بعد آخر جولة من الموسم الجاري”.

من جهة أخرى كشف مدرب فيردر بريمن، فلوريان كوفيلدت، أن مهاجمه إسحاق بلفوضيل، لايملك أي مشكل مع إدارة النادي.

وصرح فلوريان كوفليدت: “سألت بلفوضيل إذا كان له أي مشكل مع الفريق، أو معي شخصيا، ونفى ذلك”.