إدارة “بشكتاش” تؤكد على رغبتها في الحفاظ على “غزال”

الرياضة
  • -
  • 0
إدارة “بشكتاش” تؤكد على رغبتها في الحفاظ على “غزال”
بقلم أمير بهلول

كشفت إدارة “بشكتاش” التركي، أن النجم الجزائري “رشيد غزال”، يريد البقاء في صفوف الفريق ولن تكون أي مشكلة في ذلك.

وقال “أردال تورونوغيلاري” مناجير فريق “بشكتاش“: “قبل المشجعين نحن كإدارة نريد المحافظة على غزال”.

وأضاف: “لقد أعدناه إلى الواجهة من جديد، واليوم هو بطل لتركيا، لكن علينا أن نتفاوض مع إدارة فريقه السابق بعقلانية وحسب إمكانياتنا”.

وتابع: “غزال بإمكانه اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسنفعل كل شيء للإبقاء عليه في صفوف الفريق وهذا الأمر لن يكون مشكلة”.

يذكر أن “غزال” لا يزال مرتبط بعقد مع نادي “ليستر سيتي” الذي حدد قيمة فسخ العقد بـ 8 ملايين أورو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=997043

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com