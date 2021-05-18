إدارة “بشكتاش” تؤكد على رغبتها في الحفاظ على “غزال”

كشفت إدارة “بشكتاش” التركي، أن النجم الجزائري “رشيد غزال”، يريد البقاء في صفوف الفريق ولن تكون أي مشكلة في ذلك.

وقال “أردال تورونوغيلاري” مناجير فريق “بشكتاش“: “قبل المشجعين نحن كإدارة نريد المحافظة على غزال”.

وأضاف: “لقد أعدناه إلى الواجهة من جديد، واليوم هو بطل لتركيا، لكن علينا أن نتفاوض مع إدارة فريقه السابق بعقلانية وحسب إمكانياتنا”.

وتابع: “غزال بإمكانه اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسنفعل كل شيء للإبقاء عليه في صفوف الفريق وهذا الأمر لن يكون مشكلة”.

يذكر أن “غزال” لا يزال مرتبط بعقد مع نادي “ليستر سيتي” الذي حدد قيمة فسخ العقد بـ 8 ملايين أورو.