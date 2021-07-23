إدارة بشكتاش تنتقد وكيل أعمال غزال

انتقد رئيس بشكتاش “أحمد نور” وكيل أعمال النجم الجزائري “رشيد غزال” بعد عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين من أجل ترسيم الصفقة، خاصة وأن كل الأطراف كانت على وفاق تام قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وقال المدير الرياضي لنادي بشكتاش، “سيرجين يالشين”: “رئيس الفريق أحمد نور فعل كل شيء من أجل إنجاح صفقة غزال، على الأنصار أن يثقوا في الرئيس”.

وأضاف: “كل ما في الأمر أن الرئيس اتفق بالفعل مع وكيل أعمال غزال، غير أن هذا الأخير أخل بالاتفاق وراح يتفاوض مع أندية أخرى من أجل رفع قيمة غزال، لكن ما يمكنني قوله أن الرئيس سيقوم بحركة أخيرة من أجل حسم الصفقة من عدمها”.