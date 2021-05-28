إدارة بشكتاش متفائلة في الإحتفاظ بخدمات غزال

الرياضة
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إدارة بشكتاش متفائلة في الإحتفاظ بخدمات غزال
بقلم كريم.تيغرمت

أبدت إدارة بشكتاش التركي، تفاؤلها الكبير في التوصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي ليستر سيتي، للإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال

وكشفت الصحافة التركية، أن مفاوضات مسؤولي بشكتاش، مع نظرائهم من ليستر سيتي، لشراء عقد رشيد غزال، تسير في الطريق الصحيح.

ونقلت ذات المصادر، تصريحات رئيس النادي التركي، أحمد نور سيبي، أين قال: “المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، ويجب أن ننجح في الإحتفاظ بخدمات غزال”.

يذكر أن رشيد غزال، المتوج هذا الموسم بالبطولة التركية، رفقة بشكتاش، لازال مرتبطا بعقد مع ناديه ليستر سيتي، وهو مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.


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