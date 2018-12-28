إدارة بلعباس تسوي مستحقات لعمارة وتقطع الطريق على المولودية !

تمكنت إدارة إتحاد بلعباس من تسوية مستحقات اللاعب نبيل لعمارة في آخر لحظة من أجل الإحتفاظ بخدماته خلال ما تبقى من مشوار البطولة.

وأكد الناطق الرسمي لفريق إتحاد بلعباس جمال منصوري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“قانون الفيفا ينص أن كل لاعب يدين بشهرين ويوم واحد يكون حر من أي إلتزام، ونحن في إجتماع لجنة المنازعات كان معنا رئيس النادي الهاوي رفقة زواري ولقرع ، وتحدثنا معهم ، والقرار النهائي هو تسريح زواري”.

“تحدثنا مع لعمارة قبل التنقل إلى قطر وقال لنا إذا تم تسديد المستحقات سأبقى مع إتحاد بلعباس، ولو كانت المولودية ترغب في التفاوض فما عليها سوى أن تتصل مع الإدارة مباشرة”.