إدارة بلوزداد تؤكد تعرضها لـ “الكولسة” من قبل الإيفواريين !

أكدت إدارة شباب بلوزداد يوم أمس أن التحاليل التي أجراها القائد شمس الدين نساخ سلبية، وقالت أنه من المنتظر أن يندمج في المجوعة تحضيرا لمباراة العودة لفريق أمام أسيك ميموزا في رابطة الأبطال.

وأشارت إدارة شباب بلوزاد على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى أن الفريق قد تعرض لـ “الظلم” من قبل الإيفواريين في مباراة الذهاب، بعدما أجبرت نتائج الـ “pcr” التي اجراها اللاعب أنذاك بمنعه من اللعب.

هذا ويجدر الإشارة أن إبن مدينة وهران قام بالإجراءات لدى عودته مباشرة من كوت ديفوار.

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