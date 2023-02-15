إدارة بلوزداد تدعو الأنصار لتفادي الألعاب النارية أمام الترجي التونسي

دعت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي الأنصار التنقل بقوة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي السبت خلال مباراة الترجي التونسي.

كما جدّدت إدارة شباب بلوزداد دعوتها للأنصار بالتحلي بالسلوك الحضاري والروح الرياضية أثناء اللقاء والعمل فيما يخدم مصلحة الفريق.

كما طالب بتجنب رمي الشماريخ والألعاب النارية إلى أرضية الملعب لكي لا يتعرّض النادي إلى عقوبات من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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