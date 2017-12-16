إدارة بلوزداد تُفاوض المدرب المغربي رشيد الطاوسي

تتفاوض إدارة شباب بلوزداد مع المدرب المغربي، رشيد الطاوسي، قصد الإشراف على الفريق، بعد إقالة المدرب الصربي تودوروف في قادم الأيام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “النهار”، أن مسيري بلوزداد، باشروا مفاوضاتهم مع المدرب المغربي، قصد إقناعه بالانضمام إلى الطاقم الفني للفريق.

ويأتي هذا بعد النتائج السلبية المحققة في مرحلة الذهاب، حيث لم يتذوق الشباب طعم الفوز في 12 مباراة متتالية.

وتعمل الإدارة البلوزدادية على إيجاد صيغة لفسخ عقد اللاعب الصربي تودوروف، الذي فشل في فك شفرة الفريق وقيادته إلى الإنتصارات.