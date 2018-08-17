إدارة “بنفيكا”: “أخيرا سيُعاقب براهيمي” !!

أبدت إدارة “بنفيكا” عن سعادتها بعد أن قررت لجنة الإنضباط فتح تحقيق في قضية اللاعب الجزائري “ياسين براهيمي” الذي يواجه خطر الإيقاف لأكثر من 3 مباريات.
وقال “فيرنانديز” الناطق الرسمي لنادي بنفيكا في ندوة صحفية: “تصرفات براهيمي في المباراة الأخيرة لم تعجب أي أحد”.
وأضاف: “في لقطة مشابهة تمت معاقبة اللاعب “ساماريس” بالإيقاف لـ 3 مباريات، ولذلك توجهنا بالشكوى لدى لجنة الإنضباط والرابطة البرتغالية”.
وتابع: “فتح تحقيق هو أمر إيجابي، وهذا يثبت مرة أخرى الهفوات التحكيمية ضد بعد اللاعبين وهو ما حدث مع براهيمي”.
وختم كلامه: “يجب أن تكون القوانين فوق جميع الأندية”.
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