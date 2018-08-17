إدارة “بنفيكا”: “أخيرا سيُعاقب براهيمي” !!

أبدت إدارة “بنفيكا” عن سعادتها بعد أن قررت لجنة الإنضباط فتح تحقيق في قضية اللاعب الجزائري “ياسين براهيمي” الذي يواجه خطر الإيقاف لأكثر من 3 مباريات.

وقال “فيرنانديز” الناطق الرسمي لنادي بنفيكا في ندوة صحفية: “تصرفات براهيمي في المباراة الأخيرة لم تعجب أي أحد”.

وأضاف: “في لقطة مشابهة تمت معاقبة اللاعب “ساماريس” بالإيقاف لـ 3 مباريات، ولذلك توجهنا بالشكوى لدى لجنة الإنضباط والرابطة البرتغالية”.

وتابع: “فتح تحقيق هو أمر إيجابي، وهذا يثبت مرة أخرى الهفوات التحكيمية ضد بعد اللاعبين وهو ما حدث مع براهيمي”.

وختم كلامه: “يجب أن تكون القوانين فوق جميع الأندية”.