إدارة “بنفيكا”: “أخيرا سيُعاقب براهيمي” !!

الرياضة
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إدارة “بنفيكا”: “أخيرا سيُعاقب براهيمي” !!
بقلم أمير بهلول

أبدت إدارة “بنفيكا” عن سعادتها بعد أن قررت لجنة الإنضباط فتح تحقيق في قضية اللاعب الجزائري “ياسين براهيمي” الذي يواجه خطر الإيقاف لأكثر من 3 مباريات.

وقال “فيرنانديز” الناطق الرسمي لنادي بنفيكا في ندوة صحفية: “تصرفات براهيمي في المباراة الأخيرة لم تعجب أي أحد”.

وأضاف: “في لقطة مشابهة تمت معاقبة اللاعب “ساماريس” بالإيقاف لـ 3 مباريات، ولذلك توجهنا بالشكوى لدى لجنة الإنضباط والرابطة البرتغالية”.

وتابع: “فتح تحقيق هو أمر إيجابي، وهذا يثبت مرة أخرى الهفوات التحكيمية ضد بعد اللاعبين وهو ما حدث مع براهيمي”.

وختم كلامه: “يجب أن تكون القوانين فوق جميع الأندية”.


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