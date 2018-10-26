إدارة بورتو تسعى بشتى الطرق لتمديد عقد براهيمي

تسعى إدارة فريق بورتو البرتغالي لتمديد عقد النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الذي ينتهي في صائفة 2019.

حيث كشف الموقع الإيطالي “توتو ميركاتو ويب” اليوم الجمعة أن إدارة الدراغاو تُريد إقناع لاعب الخضر بالبقاء داخل أسوار فريقها.

وأضاف نفس الموقع أن مُسيري بورتو يهدفون لإيجاد أرضية إتفاق مع براهيمي وكذا مع محيط اللاعب الذي يُعتبر حسبهم قطعة أساسية في تشكيلة المدرب “كونسيساو”.

وختم المصدر أن الفريق البرتغالي يُريد تمديد عقد براهيمي من أجل ضمان إستمراره وكذا من أجل الإستفادة من قيمة مالية معتبرة في حال بيع عقده.