إدارة بيتيس تراسل الرابطة الإسبانية بسبب ماندي

طالب نادي ريال بيتيس الإسباني، إسقاط البطاقة الحمراء الأخيرة التي تلقاها الدولي الجزائري عيسى ماندي، في مباراتهم أمام نادي إيبار.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مسؤولي نادي بيتيس، قدمو إحتجاجا لهيئة المنازعات في الرابطة الإسبانية لكرة القدم في هذا الخصوص.

حيث إعتبر محامو بتيس، أن ماندي تعرض للظلم من طرف حكم اللقاء، مستشهدين في ذلك بلقطات الفيديو الخاصة باللقاء.

أين يظهر أن مدافع الخضر ارتكب الخطأ خارج منطقة الجزاء، مايجعل البطاقة الحمراء وضربة الجزاء التي منحها الحكم غير شرعية.

ومن المقرر أن تجتمع اليوم لجنة العقوبات للرابطة الإسبانية، لإصدار قرارها في هذه القضية.