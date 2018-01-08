إدارة بيتيس ترفض التفاوض على بودبوز

رفضت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، جملتا وتفصيلا، فكرة مغادرة الدولي الجزائري رياض بودبوز، للنادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف موقع “غول” العالمي، أن مسؤولي ريال بيتيس، رفضو حتى فكرة التفاوض بخصوص مغادرة بودبوز لأحد النوادي على شكل إعارة.

ولازال المدرب كيكي سيتيين، ينتظر انتفاضة بودبوز في الليغا، وعودته لمستواه الذي دفع الفريق لصرف 7ملاين أورو لانتدابه الصيف المنصرم.

يأتي هذا في وقت لازالت فيه إدارة نادي نيس الفرنسي، تسعى لإقناع بيتيس، لإعارتها بودبوز، إلى غاية نهاية الموسم الجاري.