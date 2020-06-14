إدارة بيتيس تستأنف المفاوضات مع ماندي لتجديد عقده

عادت إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، إلى طاولة المفاوضات مع الدولي الجزائري عيسى ماندي، قصد تجديد عقد هذا الأخير مع الفريق.

وحسب “استاديو ديبورتيفو”، قرر مسؤولو ريال بيتيس، العودة للمفاوضات، سعيا منهم لاقناع ماندي، بتجديد عقده لثلاثة سنوات مع الفريق.

وتسعى إدارة النادي الإسباني، لرفع الشرط الجزائي للاعب الخضر، ليبلغ 50 مليون أورو، في حال موافقته على تجديد عقده.

يذكر أن عيسى ماندي، الذي يتواجد في نهاية عقده مع ريال بيتيس، يحظى باهتمام عديد الأندية الأوروبية، على غرار أتليتيكو مدريد، برسلونة، مارسيليا وغيرها.