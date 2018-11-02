إدارة “بيتيس” تفتح أبواب الرحيل لـ “بودبوز”

كشف موقع “غول ديجيتال” الإسباني، أنّ إدارة “بيتيس” قرر السماح للجزائري “رياض بودبوز” بالخروج من النادي الأندلسي في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

وأكدت ذات المصادر، أن بودبوز لم يقنع المدرب “سيتيان” في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل النادي يفكر جديا في انتداب صانع ألعاب آخر.

كما فتح له أبواب الرحيل في الميركاتو الشتوي أو الصيفي بشرط وصول عرض يفوق الـ 8 ملايين أورو من أجل الاستفادة من قيمته المالية.

يذكر أن نادي “نيس” الفرنسي تقدم بعرض في الصائفة الماضية قيمته 12 مليون أورو، لكن إدارة “بيتيس” رفضت العرض.