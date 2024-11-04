إدارة ترجّي مستغانم ترفض استقالة شريف حجار

كشفت إدارة نادي ترجي مستغانم برئاسة تقي الدين بيبي، رفضَها القاطع استقالة المدرب شريف حجار. معربةً عن ثقتها الكبيرة في إمكانياته لقيادة الفريق نحو تحقيق إنجازات كبيرة في بطولة الرابطة اللمحترفة.

ونشرت إدارة الترجي بياناً لتعزيز الروح المعنوية وإظهار الدعم الكامل للمدرب وطاقه التدريبي.

كما دعت الإدارة الأنصار إلى الوقوف بجانب المدرب ولاعبيه وتجنّب الشتم والسب والالتزام باحترام الآخرين.

هذا ودعت إدارة “الحواتة” الأنصار إلى دعم الفريق لمواصلة الطريق وتقديم موسم استثنائي.

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