إدارة ترجي مستغانم تفاوض لكناوي لفسخ العقد الذي يربطهما

بقلم كريم تيغرمت
أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، عن دخولها في مفاوضات مع المدرب نذير لكناوي من أجل فسخ العقد الذي يربطهما.

وأوضحت إدارة ترجي مستغانم، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن هذه الخطوة تدخل في إطار إعادة هيكلة الطاقم الفني للفريق الأول.

كما أبدى مسؤولو النادي المستغانمي، سعيهم للتوصل إلى اتفاق بالتراضي مع لكناوي، من أجل اتمام هذه الخطوة.

وأكدت إدارة ترجي مستغانم، أنه سيتم الكشف عن هوية المدرب الجديد للفريق، الذي سيخلف لكناوي، بعد التوقيع رسميا على العقد.

رابط دائم : https://nhar.tv/Z2E4L
