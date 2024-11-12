إدارة ترجي مستغانم تنفي إشاعات التعاقد مع مدرب جديد

فنّدت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، كل الإشاعات المتداولة مؤخرا. بشأن التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول، خلفا للمُقال، شريف حجار.

وكتبت إدارة “الحواتة” في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك: “تعلم إدارة النادي كل جماهير الترجي المستغانمي أنّه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتّم التعاقد مع أي مدرب لقيادة الفريق”.

وأوضحت إدارة الترجي في بيانها: “كل ما ينشر هنا و هنالك ما هي إلاّ أخبار ومعلومات مُظللة”.

كما أكدت إدارة ترجي مستغانم، في ختام بيانها، أنها في مفاوضات مع عدة أسماء. وصفحة الفريق الرسمية ستكون سبّاقة لإعلام الجمهور بأي جديد يذكر.