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الرياضة

إدارة ترجي مستغانم تدعم الطاقم الفني للفريق

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة ترجي مستغانم تدعم الطاقم الفني للفريق
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أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم تدعيم الطاقم الفني للفريق بهدف تعزيز أدائه خلال الموسم الكروي الحالي.

يأتي هذا بعد التعاقد مع المدرب الجديد، رحو سليمان، لتولي قيادة العارضة الفنية خلفا لسابقه شريف حجار.

وكشفت إدارة “الحواتة”، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، عن تعيين كل من محمد جوادي مدرباً مساعداً، و رودولف ديفارني محضرا بدنيا، و لوناس قواوي مدربا للحراس.

وعبرت إدارة ترجي مستغانم عن ثقتها في الطاقم الفني الجديد، للعمل على تحقيق النجاح والإنتصارات في المواعيد القادمة.

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