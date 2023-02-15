إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر نهاية هذا العام

أعلن مالك موقع وتطبيق تويتر، إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أن شخصاً آخر قد يدير المنصة بحلول نهاية عام 2023

وشجع على مزيد من التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعدما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في استخدامها.

وقال ماسك للمشاركين في مؤتمر القمة العالمية للحكومات بدبي عبر الفيديو “أعتقد أنه من المحتمل أن تكون نهاية هذا العام. توقيتاً جيداً للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة”.

وأضاف: “أحتاج إلى تحقيق الاستقرار في المنظمة والتأكد من أنها في مكان صحي. وأن خريطة الطريق واضحة. أعتقد أنّها ستكون في وضع مستقر قرب نهاية هذا العام”.

وسيسمح التخلي عن العمليات الإدارية اليومية لماسك الذي أنفق 44 مليار دولار لشراء منصته الاجتماعية المفضلة. بتجنب الاتهامات بتجاهل مشاريعه الأخرى، وخاصة شركة السيارات “تسلا” التي شهدت انخفاض سعر سهمها منذ تولّيه منصبه.