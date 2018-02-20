إدارة جمعية الشلف تُعين سمير زاوي مُدربا للفريق

قامت إدارة جمعية الشلف اليوم الثلاثاء بتعيين القائد السابق للفريق “سمير زاوي” في منصب مُدرب رئيسي خلفا للهادي خزار.

الذي قدم إستقالته بعد الخسارة ضد شبيبة بجاية بهدفين لهدف والإبتعاد عن سباق الصعود للرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسيُشرف اللاعب الدولي السابق سمير زاوي مؤقتا على الفريق إلى غاية تعيين مُدرب رئيسي في الأسابيع القليلة القادمة.

كما لا تستبعد الإدارة الشلفية مواصلة الإعتماد على زاوي في حال تحقيقه نتائج إيجابية وإرجاعه الفريق إلى السكة الصحيحة.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يُشرف فيها زاوي على الفريق بعد إشرافه على العارضة الفنية لأولمبي الشلف الموسم الماضي.