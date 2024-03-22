إدارة دورتموند تدرس إمكانية التخلي عن بن سبعيني لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الجمعة، أن لاعب المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، مرشح لتغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ماكشفه موقع “بيلد” الألماني، فإن العديد من نجوم فريق بوروسيا دورتموند، مرشحين لمغادرة الفريق هذا الصيف، ومن بينهم اللاعب بن سبعيني.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي الأصفر والأسود بقيادة المدير الرياضي، سيباستيان كيهل، تخطط لعملية إدخار الأموال لصالح فريقه وذلك ببيع نجوم الفريق.