إدارة دورتموند تشيد بمردود بن سبعيني في ودية تشلسي

حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بإشادة واسعة من إدارة ناديه بوريسيا دورتموند الألماني، عقب تعادلهم (1-1)، أمس الأربعاء أمام تشلسي الإنجليزي.

وشارك رامي بن سبعيني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه دورتموند، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي تشلسي.

كما تألق الدولي الجزائري، في هذا اللقاء، من خلال تقديم أداء دفاعي كبير بانقاذ فريقه من هدف محقق، ومساهمته في دعم هجوم فريقه.

وعقب هذا اللقاء، نشرت إدارة بوريسيا دورتموند، صورة رامي بن سبعيني، في حسابها على “تويتر” أرفقتها بتعليق “حصن باللونين الأصفر والأسود” في إشارة منها لصلابة بن سبعيني الدفاعية.