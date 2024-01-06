إدارة دورتموند تضع خطة لتعويض غياب بن سبعيني خلال “الكان”

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن إدارة نادي بوريسيا دورتموند، تخطط التعاقد مع لاعب جديد ينشط في مركز الظهير الأيسر.

وحسب تقرير لموقع “ترانسفر ماركت” فإن إدارة دورتموند، تضع لاعب تشلسي الشاب إيان ماتسن، ضمن أولوياتها للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة النادي الأصفر والأسود، تخطط للتعاقد مع ظهير تشلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع إلزامية الشراء.

وبهذه الخطة، ستكون إدارة نادي بوروسيا دورتموند، قد نجحت في تعويض غياب لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الذي سيغيب عن مواجهات فريقه لهذا الشهر، بسبب مشاركته مع الخضر في “كان” الكوت ديفوار.