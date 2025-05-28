إدارة دورتموند تعلن تلقي بن سبعيني دعوة الخضر

كشفت إدارة نادي بوريسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، عن تلقي نجمه الجزائري رامي بن سبعيني، دعوة المنتخب الوطني.

ونشرت إدارة بوريسيا دورتموند، عبر الصفحة الرسمية للفريق على منصة “X”، قائمة لاعبيها الذين تلقو دعوة منتخباتهم الوطنية، بما فيهم رامي بن سبعيني.

ومن المقرر أن يعقد الناخب الوطني فلادينير بيتكوفيتش، يوم غد الخميس، ندوة صحفية، ليعلن عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للخضر.

يذكر أن التربص المقبل للمنتخب الوطني، ستتهللخ مبارتين تحضيريتين، أمام كل من رواندا، والسويد.