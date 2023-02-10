إدارة ديوان مركب محمد بوضياف تخفض أسعار تذاكر لقاء اتحاد العاصمة و لوبوبو

قامت إدارة ديوان مركب محمد بوضياف، اليوم الجمعة، بخفض سعر تذاكر مواجهة إتحاد العاصمة ضد لوبوبو، المقررة الأحد المقبل.

وفي المواجهة، التي تدخل برسم مواجهة الافتتاح للمجموعة الأولى لكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي ستُجرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وقررت إدارة ديوان مركب محمد بوضياف، بخفض سعر تذاكر اللقاء وتحديده مقابل 500 دينار، بعد أن تم طرح التذاكر أمس الخميس، على منصة “تذكرتي” الإلكترونية بمبلغ 800 دينار.