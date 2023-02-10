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الرياضة

إدارة ديوان مركب محمد بوضياف تخفض أسعار تذاكر لقاء اتحاد العاصمة و لوبوبو

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة ديوان مركب محمد بوضياف تخفض أسعار تذاكر لقاء اتحاد العاصمة و لوبوبو
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قامت إدارة ديوان مركب محمد بوضياف، اليوم الجمعة، بخفض سعر تذاكر مواجهة إتحاد العاصمة ضد لوبوبو، المقررة الأحد المقبل.

وفي المواجهة، التي تدخل برسم مواجهة الافتتاح للمجموعة الأولى لكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي ستُجرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وقررت إدارة ديوان مركب محمد بوضياف، بخفض سعر تذاكر اللقاء وتحديده مقابل 500 دينار، بعد أن تم طرح التذاكر أمس الخميس، على منصة “تذكرتي” الإلكترونية بمبلغ 800 دينار.

Peut être une image de ‎plein air et ‎texte qui dit ’‎LUPORO াEGI USMA N1939 TONDEEN1939 CONFEDERATION فيفري 12 ابتداءً من 005دج الإتحاد الرياضي لمدينة ه الجزائر نادي سانت إيلوي لوبوبو 08:00 م 12 فيفري 2023 ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي‎’‎‎

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