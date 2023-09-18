إدارة رائد القبة تؤكد تأهيل مستقدميها الجدد

أعلنت إدارة فريق رائد القبة، الناشط في القسم الثاني هواة، اليوم الإثنين، تأهيل جميع لاعبيها المستقدمين الجدد.

ونشرت إدارة رائد القبة، بيان، عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله توصلها لاتفاق مع رابطة الهواة، لرفع منع لاانتداب عن الفريق.

وأضاف دات المصدر، بأنه وبناء على هذا الاتفاق، فإن جميع اللاعبين المستقدمين الجدد، مؤهلين بصفة رسمية مع الفريق.

يذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل انطلاق الموسم الجديد للقسم الثاني هواة إلى تاريخ 29 و30 سبتمبر الجاري.