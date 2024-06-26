إدارة روما تتلقى عرضين خليجيين بخصوص عوار

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة نادي روما، تلقت عرضين خليجيين، للتعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري، حسام عوار.

ووفقا لتقرير موقع “كورييري ديليو سبورت”، أمس الثلاثاء، فإن إدارة نادي “الذئاب” روما، تلقت عرضا من نادي السد القطري، بقيمة 10 ملايين أورو. بالإضافة لعرض من نادي ينشط في دوري روشن السعودي، لم يكشف المصدر عن هويته.

للإشارة، لا يزال لاعب الخضر، حسام عوار، مرتبطا بعقد مع نادي العاصمة الإيطالية، لغاية صيف 2028، و تريد إدارة الجيلوروسي، بيع عقد اللاعب، كون أن المدرب، دانيللي دي روسي، كشف أن اللاعب لن يدخل في مخططاته الموسم المقبل.