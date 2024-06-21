إدارة روما تقرر التخلص من عوار

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي روما، قررت التخلي عن خدمات لاعبها الدولي الجزائري، حسام عوار.

ووفقا لما نقله موقع “ROMA PRESS”، فإن لاعب الخضر عوار، لايدخل في خطط مدرب الفريق، دانييلي دي روسي، تحسبا للموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني لنادي روما فلوران غيسولفي، رفقة وكيل اللاعب، حسام عوار، يعملان على إعادة اللاعب إلى فرنسا، بسبب رغبته في ذلك.

كما أشار ذات المصدر، أن نادي نيس الفرنسي، أبدى إهتماما جديا، بخدمات لاعب أولمبيك ليون السابق.