إدارة “روما” في اجتماع حاسم لضم “بن ناصر”

كشف موقع “توتو ميركاتو”، أن إدارة “روما” وعلى رأسها “مونشي” ستجتمع مع إدارة “امبولي” من أجل الوصول لاتفاق لضم “بن ناصر”.

وأكدت ذات المصادر، أن “مونشي” يريد التعاقد مع الجزائري “اسماعيل بن ناصر” لكي يكون خليفة “دي روسي” في تشكلية “ذئاب العاصمة”.

من جهة أخرى، لا يريد نادي “امبولي” التفريط في الجوهرة الجزائرية في الميركاتو الشتوي بل يفضل بقائه حتى الميركاتو الصيفي وبعدها يمكن للنادي التفاوض.

غير أن كثرة العروض التي وصلت الجزائري قد تغير رأي إدارة فريقه التي ستكون مطالبة بالاستماع للعروض قبل الحسم في مصيره.