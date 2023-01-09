إدارة ريال مدريد تدين في بيان رسمي تصريحات لوغريت ضد زيدان

أدانت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التصريحات الأخير التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مانويل لوغريت، ضد زين الدين زيدان.

ونشرت إدارة نادي ريال مدريد، بيانا رسميل، عبر صفحتها، أدانت من خلاله تصريحات لوغريت، ودافعت عن زيدان.

كما أبدى مسؤولو النادي الملكي، أسفهم الشديد على هذه التصريحات التي طالت نجمهم الأسبق، زين الدين زيدان.

واعتبر مسؤولو ريال مدريد، بأن تصريحات مانويل لوغريت، هي تقليل من احترام لزيدان، أحد أبرز الشخصيات العالمية.