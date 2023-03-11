إدارة ريال مدريد تعقد اجتماعا طارئا بسبب برشلونة

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، عقد اجتماع طارئ، للنظر في الاتهامات التي وجهها المدعي العام الاسباني، لغريمه نادي برشلونة.

ونشرت إدارة ريال مدريد، اليوم السبت، بيان في هذا الخصوص، عبر الموقع الرسمي للنادي، وجاء في هذا البيان.

“نظراً لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة، ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه للشكوك القائمة على الفساد والعلاقة مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، استدعى الرئيس مجلس الإدارة بشكل عاجل غداً الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهراً، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن”.

كما ياتي هذا بعد اتهام نادي برشلونة بالفساد، من خلال دفع أموال لمسؤولي التحكيم في الاتحاد اسباني.