إدارة ريال مدريد تكرم بن زيمة بعد بلوغه هذا الرقم

حظي النجم الفرنسي كريم بن زيمة، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، بتكريم خاض من إدارة ناديه.

وقام مسؤولي النادي الملكي، بتكريم نجمهم بن زيمة، لحصده اللقب الـ25 له مع الفريق، عقب تتويجهم امس السبت، بلقب كأس الملك.

وتسلم بن زيمة، من مسؤولي الريال، قميص خاص بالفريق، يحمل اسمه، بالرقم 25، الذي يرمز لعدد ألقابه مع النادي.

يذكر أن كريم بن زيمة، أصبح أكثر لاعب في تاريخ فرنسا، تتويجا بالألقاب، برصيد 33 لقب، 25 منها مع ريال مدريد، 7 ألقاب مع ليون، ولقب واحد مع الديكة.