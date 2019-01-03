إدارة رين تبحث عن منافس لبن سبعيني

يسعى نادي رين الفرنسي، للتعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، ليكون بديلا للدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وكشف وسائل إعلام فرنسية، أن إدارة نادي رين، تسعى لخلق المنافسة في منصب الظهير الأيسر للفريق، والذي يشغله رامي بن سبعيني.

ولم تكشف ذات المصادر عن الأسماء التي يستهدفها نادي رين في هذا الميركاتو، رغم تأكيدها على أن إدارة النادي في مفاوضات مع عديد من المدافعين.

وسيكون رامي بن سبعيني، أمام حتمية مضاعفة مجهوداته، مقارنة بمرحلة الذهاب من الموسم الجاري، للإحتفاظ بمنصبه كلاعب أساسي في تشكيلة ناديه رين.