إدارة سوسطارة تتبرأ من فريق إنتحل هوية أواسط إتحاد العاصمة !

تبرأت إدارة إتحاد العاصمة في بيان لها من فريق إنتحل هوية الأواسط، خلال مواجهته في مباراة ودية تحضيرية أمام أشبال إتحاد تبسة.

ونشرت إدارة سوسطارة بيان رسمي على صفحتها بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء فيه :

“انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فريقًا يشارك في مباراة ودية تحضيرية بتبسة بألوان الاتحاد على أساس انه فريق الأواسط . تعلم إدارة اتحاد العاصمة بأن فريق الأكابر و الفريق الرديف هما الوحيدان اللذان إستأنفا التدريبات منذ بداية الموسم وأن ​​جميع الفئات الأخرى لا تزال متوقفة، نذكر أن المقيمين على هذا الفريق لا صلة لهم بالنادي و لا يمثلون إلا أنفسهم”.