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الرياضة

إدارة سوسطارة تحذّر الشركات من إنجاز أعمال وثائقية

بقلم عزيز طالبي
إدارة سوسطارة تحذّر الشركات من إنجاز أعمال وثائقية
سوسطارة
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حذّرت إدارة سوسطارة شركات الإنتاج في إنجاز الأعمال الوثائقية بإنجاز أي عمل يخص مسيرة النادي في كأس الكونفيدرالية التي توج بها مؤخرا.

كما أعلمت إدارة “سوسطارة” الجميع بعدم استغلال الصور والفيديوهات في كواليس النادي وغرف الملاعب وخلال التنقلات التي تخص النادي بحكم أنها ملكية خاصة.

إلى جانب ذلك، ذكرت إدارة النادي أن أي جهة تستعمل هذه الصور دون إذن لا يعتبر حقها.

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