إدارة “سوسطارة” تدعو الأنصار للإلتفاف حول النادي

ابدت إدارة سوسطارة أسفها الشديد لما وصل إليها الفريق من إنشقاقات كبيرة خاصة من جانب المناصرين. الذين دعتهم لضرورة الإلتفات حول النادي.

كما نددت بما حدث في مقهى النادي بالجزائر العاصمة أمس. وبالأخص في الشهر الفضيل.

وترجّت الإدارة من أنصار إتحاد العاصمة الإلتفاف حول الفريق و الوقوف بجانبه خاصة وهو بأمس الحاجة للجميع و تفادي الفتنة التي دخلت بيت الاتحاد في الآونة الاخيرة .

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