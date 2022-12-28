إدارة “سوسطارة” ترد على إشاعات تمردّ اللاعبين

نشرت إدارة سوسطارة توضيحا في شأن اللاعبين المصابين في الوقت الراهن كرد على إشاعات وأنباء عن تمرد بعض اللاعبين.

وقالت في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”:” توضيح فيما يخص غياب كل من بلعيد و مزيان و شيتة ومحيوص”.

وتطرّقت إلى القضية بالتفاصيل حيث أضافت :”شيتة أصيب على مستوى العضلة الضامة. و مزيان مصاب على مستوى عضلات الفخذ، إثر الإصابة التي تعرّض لها في لقاء شباب قسنطينة ولم يستطع حتى إكمال اللقاء”.

كما أردفت إدارة الإتحاد :”محيوص مصاب على مستوى العضلة الخليفة. أما بلعيد يعاني من مرض و لم يتدرب عشية التنقل لمواجهة بسكرة“.

يذكر، ان المدرب عبد الحق بن شيخة كان حاضرا في الحصة التدريبية الأخيرة. رفقة نجم الفريق سابقا الحاج عدلان، حيث القى نظرة عن تدريبات اللاعبين، قبل تسلّم العارضة الفنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]