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إدارة “سوسطارة” ترفض الحل الودي مع “إيبارا” وتوضح من جديد !

الرياضة
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إدارة “سوسطارة” ترفض الحل الودي مع “إيبارا” وتوضح من جديد !
بقلم أمير بهلول

كشفت إدارة “إتحاد العاصمة” عبر بيان رسمي لها، أنها ترفض الحل الودي مع اللاعب “إيبارا” مؤكدة أنه سيتلقى كافة أمواله.

وجاء في بيان للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك” أن الادارة تلقت اتصالات عديدة من اللاعب إيبارا و”محاميه” من أجل ما يسمى التسوية الودية لكن الإدارة رفضت الفكرة خوفا من الاحتيال.

كما تؤكد الإدارة انها راسلت الفاف يوم 20 جويلية الماضي من أجل دفع كافة المبلغ من الاموال التي تلقتها الادارة بعد تأهل الفريق لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قضية إيبارالا تزال قضية إيبارا تثير أسئلة كثيرة من وسائل الإعلام وأنصار الفريق . إدارة اتحاد العاصمة تلقت اتصالات…

Publiée par USM Alger sur Mardi 4 août 2020


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