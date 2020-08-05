إدارة “سوسطارة” ترفض الحل الودي مع “إيبارا” وتوضح من جديد !

كشفت إدارة “إتحاد العاصمة” عبر بيان رسمي لها، أنها ترفض الحل الودي مع اللاعب “إيبارا” مؤكدة أنه سيتلقى كافة أمواله.

وجاء في بيان للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك” أن الادارة تلقت اتصالات عديدة من اللاعب إيبارا و”محاميه” من أجل ما يسمى التسوية الودية لكن الإدارة رفضت الفكرة خوفا من الاحتيال.

كما تؤكد الإدارة انها راسلت الفاف يوم 20 جويلية الماضي من أجل دفع كافة المبلغ من الاموال التي تلقتها الادارة بعد تأهل الفريق لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.