إدارة سوسطارة تشكر السلطات بعد إطلاق سراح المناصر عبد الرحيم

قدم رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة عثمان سحبان شكره للسلطات الجزائرية نظير تدخلها لدى السلطات التونسية لإطلاق المناصر عبد الرحيم.

كما شكرت إدارة سوسطارة السلطات الجزائرية نظير تسهيل عودته إلى الجزائر.

وأعربت الإدارة العاصمية عن مدى ارتياحها لما آلت إليه هذه القضية و النهاية التي وصفتها بـ “السعيدة”.

وفي الأخير، شكرت إدارة الرئيس سحبان الأنصار الأوفياء الذين تنقلوا بقوة إلى تونس لتشجيع الفريق خلال مباراة الملعب التونسي، أين صنعوا أجواءً رائعة.