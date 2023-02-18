إدارة سوسطارة تشكر نادي الأخضر الليبي على كرم الضيافة

كشفت إدارة سوسطارة عن تلقيها استقبالا خاصا من طرف المسؤولين عن نادي الأخضر الليبي لدى حلول الفريق بمدينة بنغازي.

وقالت إدارة “سوسطارة” في بيان لها، اليوم السبت، عبر الفصحة الرسمية على “الفايسبوك”. آن المسؤولين عن النادي الليبي وفّروا جميع ظروف الإقامة المريحة منذ وصوف الفريق إلى مدينة بنغازي .

كما شكر رئيس مجلس اتحاد العاصمة سيد احمد أعراب هذه الوقفة من الأشقاء الليبيين، وكرم الضيافة مع وعد برد الجميل في لقاء العودة.

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