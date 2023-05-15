إدارة سوسطارة تصدر بيانا هاما لأنصارها

أصدرت إدارة إتحاد العاصمة، مساء اليوم الإثنين، بيانا صحفيا حذرت فيه أنصارها من استعمال الألعاب النارية في مباراة الأياب أمام أسيك ميموز بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ووفقا للبيان، فإن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قد عاقب النادي العاصمي بغرامة قدرها 15 ألف دولار في مناسبتين بسبب استعمال الألعاب النارية في مبارتي الأخضر الليبي والجيش الملكي المغربي.

كما حذّرت “الكاف” من تكرار المشهد نفسه في لقاء أسيك ميموزا الايفواري، ما قد يكلّف أبناء سوسطارة من خوض المباراة النهائية في حال التأهل دون جمهور، يضيف المصدر نفسه.

ودعت إدارة “لياسما” الأنصار الذين سيتنقّلون إلى ملعب 5 جويلية لمساندة الفريق في مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أسيك ميموزا الايفواري هذا الأربعاء، إلى التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري.

وذلك من خلال دعم النادي ومساندته على تحقيق الإنتصار والتأهل والحرص على عدم إشعال الشماريخ والألعاب النارية وعدم رمي المقذوفات على الميدان من أجل تفادي عقوبات “الكاف” التي قد تكون قاسية على فريقنا وتفسد فرحته.