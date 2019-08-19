إدارة “سوسطارة” تفتح تحقيقا في قضية مدرجات “بولوغين”

قررت إدارة فريق إتحاد العاصمة بصفة رسمية فتح تحقيقا في قضية طلاء مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغين بألوان مولودية الجزائر.

وجاء هذا القرار من قبل إدارة “سوسطارة” لكشف المتسببين في الحادثة ومعاقبتهم على فعلتهم.

وصنعت القضية الحدث اليوم بعد أن قامت “ألتراس” العميد بطلاء المدرجات باللونين الأخضر والأحمر قبل مواجهة “أتلتيك بارادو”.

وكان اعوان ملعب “بولوغين” سمحوا لمجموعة من أنصار المولودية بالدخول للمدرجات من أجل تعليق رايات الألتراس.

ويُذكر أن أنصار إتحاد العاصمة سارعوا لتدارك الأمر وإعادة طلاء المدرجات بألوان فريقهم أي الأسود والأحمر.