إدارة سوسطارة تفتح تحقيقا في وثيقة “مليون أورو لبلايلي”

تعمل إدارة نادي إتحاد العاصمة، على التأكد من مصدر الوثيقة المسربة باسم الفريق، والمتعلقة بالعرض المقدم في الميركاتو المنصرم لإستقدام يوسف بلايلي.

وكشف سكريتير الفريق منير دبشي، في تصريح حصري “للنهار أون لاين”: “لا ندري مصدر هذه الوثيقة ونحن بصدد التحقيق لإكتشاف ذلك”.

وأكد ذات المتحدث إطلاعه على الوثيقة المسربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، رافضا في ذات الوقت تأكيد أو إنكار صحتها لغاية نهاية التحقيق.

وتبرز الوثيقة المسربة، إقتراح إدارة سوسطارة، على نظيرتها من أنجي، مبلغ 1 مليون أورو، للتعاقد مع مهاجمها السابق يوسف بلايلي.