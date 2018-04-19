إدارة سوسطارة تفسخ عقد كنيش

فسخت إدارة نادي اتحاد العاصمة، عقد لاعبها رياض كنيش، بعد توصلها لإتفاق بالتراضي مع المدافع السابق لنادي القادسية السعودي.

وجاء هذا القرار من الإدارة الحالية لإتحاد العاصمة، بعد أشهر قليلة من انضمام رياض كنيش، لتشكيلة أبناء سوسطارة.

حيث تم التعاقد مع كنيش، نهاية الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من نادي القادسية السعودي، الذي أنهى ارتباطه باللاعب، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان من المفترض، أن يباشر رياض كنيش، مشاركته مع اتحاد العاصمة، بداية من الموسم المقبل، حسب ما ينص عليه عقد اللاعب.