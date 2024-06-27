إدارة سوسطارة تفند إبرام تعاقدات جديدة مع مدربين ولاعبين جدد

فندت إدارة سوسطارة الأخبار المتداولة بشأن تعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين و المدربين، مؤكدة أن الأخبار مجرد “إشاعات” فقط.

وشددت إدارة فريق إتحاد العاصمة على ضرورة الحفاظ على السرية في التفاوض مع اللاعبين الذين سيعول عليهم الفريق الموسم القادم.

كما أكدت أن أخبار الفريق سيعلن عنها عبر الصفحة الرسمية فقط،

إلى جانب ذلك، ذكرت إدارة النادي العاصمي، الجميع أن شركة “ساربور” وخلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، أكدت على دعمها الكامل ووقوفها التام مع النادي العاصمي للمضي قدما في مشروعه الرياضي.

وختم بيان النادي، أن الإدارة تعمل على قدم وساق على التعاقد مع أفضل اللاعبين و مدرب لقيادة المشروع الرياضي.

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