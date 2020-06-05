إدارة سوسطارة تندد بتصرفات بعض الأطراف

نددت إدارة فريق إتحاد العاصمة بتصرفات بعض الأطراف التي أصبحت تتدخل في قضية الداربي العاصمي دون وجه حق.

إدارة الفريق العاصمي نشرت سهرة الجمعة بيان رسميا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

تعلم إدارة اتحاد العاصمة على لسان مديرها العام السيد عبد الغاني هادي انها غير مسؤولة عن التصريحات الصادرة من بعض الأطراف الذين ينسبون كلامهم للفريق حول قضية الداربي العاصمي الذي كانت على طاولة المحكمة الرياضية الدولية صبيحة اليوم، لأن الإدارة كلفت محامي واحد فقط للدفاع عن هذه القضية والأمر يتعلق بالاستاذ نيكولا بون. أما الباقي لا يمثلون الفريق وهم فقط يمثلون أنفسهم”.