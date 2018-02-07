أصدرت إدارة إتحاد العاصمة بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني، تكذّب فيه خبر تسليم مبلغ مليار سنتيم للمستقدم الجديد رياض كنيش.

وأكدت إدارة فريق سوسطارة أنها سددت كل ديونها العالقة مع اللاعبين إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، باستثناء بعض اللاعبين الذين تم معاقبتهم ماليا.

وواصلت إدارة سوسطارة حديثها على الديون العالقة مع لاعبيها، مؤكدة أنها سلمت كل منح الإنتصارات لأشبال المدرب ميلود حمدي، وذلك 24 ساعة فقط بعد إجراء المباراة.

ودعت إدارة سوسطارة لتوحيد الجهود قبل أيام قليلة عن انطلاق منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ومساعدة الفريق على التتويج باللقب قبل أسابيع قليلة عن نهاية مرحلة العودة.