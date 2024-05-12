إدارة سوسطارة تهنئ أولمبيك أقبو بالصعود إلى القسم المحترف

قدمت إدارة سوسطارة متمثلة في الرئيس كمال حسينة ابرز عبارات التهاني لأسرة نادي أولمبيك أقبو بعد تحقيقه الصعود التاريخي إلى القسم المحترف.

وتمنت إدارة إتحاد العاصمة حظا موفقا للقائد ميباراكو ورفقائه حظا موفقا في المغامرة الجديدة في حظيرة كبار النخبة .

وكان نادي أقبو قد رسم الصعود إلى القسم الأول قبل نهاية الموسم الكروي بخمسة جولات كاملة.

كما تملك إدارة سوسطارة علاقة طيبة مع النادي القبائلي سواء إداريا آو رياضيا.