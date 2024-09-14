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الرياضة

إدارة سوسطارة توزع تذاكر مجانية لأنصارها في تونس

بقلم محمد لمين صحراوي
إدارة سوسطارة توزع تذاكر مجانية لأنصارها في تونس
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أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن توزيع تذاكر مجانية، على أنصارها المتواجدين بتونس، تحسبا لمواجهة الملعب التونسي، في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الاتحاد، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:00، بنظيره التونسي بملعب “حمادي العقربي” برادس، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، بأن دخول أنصارها إلى الملعب سيكون مجانيا، وذلك، بعدما قامت بإقتناء جميع التذاكر الخاصة بهم.

كما ناشدت أنصارها التوجه، مباشرة إلى البوابتين رقم رقم 32-33، لملعب “رادس”، بداية من الساعة 16:00 للحصول على التذاكر المقتناة.

Peut être une image de ‎football et ‎texte qui dit ’‎BLACK AND RED DURPRIDE OUR ED UNIT ARE WE 1937 BLACK AND RED PRIDE OUR IDIREUASIEN S IAI EA NEWS N USMALGER TUNISIEN STADE TUNISIA STADIUM RADES 2024 7PM تعلم إدارة إتحاد العاصمة مناصريها المتواجدين بتونس أن دخولهم إلى ملعب رادس سيكون مجانيا بعدما قامت بإقتناء جميع التذاكر اکر الخاصة بأنصارنا 9 ذلك لضمان دخولهم جميعا لحضور المباراة أمام املعب التونسي ،و، لذلك نطلب من أنصارنا التوجه مباشرة إلى البوابتين رقم 33/32 للدخول مباشرة إلى ملعب رادس بداية من الساعة الرابعة زوالا USMA HERE IS ALGER USM 1937 UNITED ARE WE USMA HERE IS ALGER USM‎’‎‎

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