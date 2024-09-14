إدارة سوسطارة توزع تذاكر مجانية لأنصارها في تونس

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن توزيع تذاكر مجانية، على أنصارها المتواجدين بتونس، تحسبا لمواجهة الملعب التونسي، في كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الاتحاد، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:00، بنظيره التونسي بملعب “حمادي العقربي” برادس، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، بأن دخول أنصارها إلى الملعب سيكون مجانيا، وذلك، بعدما قامت بإقتناء جميع التذاكر الخاصة بهم.

كما ناشدت أنصارها التوجه، مباشرة إلى البوابتين رقم رقم 32-33، لملعب “رادس”، بداية من الساعة 16:00 للحصول على التذاكر المقتناة.